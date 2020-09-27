В ДНР за прошедшие сутки нашли еще 50 носителей коронавируса

Ранее дневная норма прироста больных коронавирусом в ДНР составляла 20-30 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала недели в ДНР увеличилась норма ежесуточного прироста заболевших коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили еще у 50 человек. Ранее медики ставили такой диагноз в день около 20-30 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 26 сентября, выявлено 50 случаев заболевания… По состоянию на 27 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Таким образом, по данным на утро 27 сентября зарегистрированных и официально подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР составляет 3334. Из них на лечении находится 1098 пациентов, выписаны 2049 человек, летальных случаев – 187.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе Минздрава.

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