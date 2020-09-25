Сейчас из Украины в ДНР попадают через один пункт пропуска «Еленовка» под Донецком Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коронавирус в ДНР выявили у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение, - говорится в сообщении.

На Украине вторая волна коронавируса: на 25 сентября всего выявлено 191 671 инфицированных (+3565 случаев за сутки). Среди них в Донецкой области, временно неподконтрольной ДНР, 2851 (84 случая за сутки).

За все время коронавирус в ДНР выявили у 3211 человек. Сейчас в Республике проходят лечение от ковид 1002 пациента. За все время выздоровели 2027 человек, умерло – 182.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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