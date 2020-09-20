Прививки от гриппа в Донецке и ДНР 2020: наибольшую опасность для жизни и здоровья представляет скоротечная пневмония

Вещества, входящие в вакцину, способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многие штаммы гриппа в Донецке и ДНР 2020, особенно типа А, вызывают протекающую очень быстро тяжелую пневмонию, от которой нередко умирают. Скоротечное воспаление легких развивается в течение трех дней (до недели) и протекает очень тяжело. Об этом «КП» рассказала ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

Прививка – это самый надежный способ профилактики.

- Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделана прививка, - сообщила Татьяна Ильинична. – Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям.

Если грипповать начинает «привитый» человек, то заболевание он переносит легче, быстрее и практически без осложнений. То есть без тяжелых форм пневмонии, заболеваний бронхов и легких, почек, печени и сердца.