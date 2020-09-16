В Донецке продолжает работу выставка памяти народного художника Владимира Шенделя

Владимир Шендель ушел из жизни в сентябре прошлого года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столичном художественном музее «Арт-Донбасс» открылась выставка памяти народного донецкого художника Владимира Шенделя, ушедшего из жизни в сентябре прошлого года.

- Выставка «Последняя осень» будет лейтмотивом, - рассказывает директор «Арт-Донбасса» Екатерина Калиниченко. - Есть одна маленькая акварельная работа «Тополь». Тополь из его окна. В течение последнего года он много писал, даже не выходя из своего дома. Мольберт стоял у окна. Этот тополь, который он видел каждое утро. И это дерево есть: осеннее, весеннее, летнее и зимнее. Как жизнь человека, которая рождается, набирает силы и осенью опадают листья и человек уходит.

В зале выставлены последние работы Владимира Степановича. Это и графические работы, и акварельные.

Выставка открыта с 11 сентября по 30 октября 2020 года. Вход свободный.

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