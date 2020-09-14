Погода в Луганске на день: Завтра, 15 сентября, в ЛНР без осадков

В Донбассе почти летняя погода. Фото: Евгении Ка

Температура воздуха в ЛНР 15 сентября будет колебаться от 6 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем.ЛНР.

- С 21:00 14 сентября до 21:00 15 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 22-27 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

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