Денис Пушилин провел переговоры с Главой Крыма и губернатором Севастополя

Денис Пушилин провел двусторонние встречи в Крыму. Фото: denis-pushilin.ru/

В ходе визита в Крым Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и исполняющим обязанности губернатора города Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя ДНР.

- В ходе проведенных встреч обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, - говорится в сообщении.

Кроме этого, рассматривались перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных областях – экономической, культурной, образовательной и политической.

- По итогам проведенных встреч было отмечено, что для стабильного развития необходимо направлять совместные действия на укрепление контактов, в первую очередь экономических и политических, - рассказали в администрации Главы ДНР.

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