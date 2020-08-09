В ЛНР за все время заразились коронавирусом 624 жителя

В ЛНР за все время заразились коронавирусом 624 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР медики зарегистрировали 624 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- Всего на 9 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 624, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписаны полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус всего 594 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.