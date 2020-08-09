От коронавируса в ДНР выздоровели 869 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за прошедшие сутки выявили еще у пяти человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 8 августа, выявлено пять случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За все время коронавирусом в ДНР заразились1933 человека. Сейчас лечение проходят 953 пациентов. Умерли 111 человек.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Измайлов: «Мы, дончане, такие жадные, что от каждой нации берем для себя что-то самое лучшее»

Краевед, писатель и журналист дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробнее)