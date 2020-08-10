В Луганске приостанавливает работу БТИ

Анна Авильцева рассказала, что будет дальше с временно закрытым отделом БТИ. Фото: lug-info.com

Прием документов в Луганском отделе госрегистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ) будет временно приостановлен с 10 августа. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.

Руководитель ведомства объяснила, чем вызвано такое решение в отношении структуры Минюста, работа которого вызвала много нареканий со стороны луганчан.

- С целью повышения качества оказываемых услуг принято решение о перемещении отдела, расположенного на площади Революции, дом 2, – сказала и.о. министра.

Авильцева пояснила, что здание, в которое переедет БТИ, является современной постройкой, имеет большую площадь, в том числе просторный холл для приема граждан, и находится рядом с удобной транспортной развязкой.

- Заявления, поданные до приостановления работы БТИ, будут рассмотрены в установленном порядке, выдача документов будет осуществляться в помещении регистрационного центра, расположенного по адресу: Луганск, улица Советская, дом 75, – проинформировала Авильцева.

Также гражданам, предварительно записавшимся на подачу документов регистрации прав на недвижимое имущество, не потребуется повторная запись. Они в первоочередном порядке будут проинформированы о дате подачи документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские пограничники задержали водителя, который перевозил жителей из ДНР

На КПП «Меловое» перевозчик хотел, чтобы пассажирам не оформляли двухнедельную самоизоляцию (подробнее)