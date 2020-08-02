Погода в Луганске на день: 3 августа будет слабый туман и + 27
Температура воздуха в ЛНР 3 августа будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем, без осадков.
- С 21:00 2 августа до 21:00 3 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.
ИСТОЧНИК KP.RU