Погода в Луганске на день: 3 августа будет слабый туман и + 27

2 Авг. 2020 2020-08-02T22:58:23+03:00

Понедельник в ЛНР пройдет без дождей. Фото: Евгении Ка

Осадков синоптики нам не обещают

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Температура воздуха в ЛНР 3 августа будет колебаться от 8 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем, без осадков.

- С 21:00 2 августа до 21:00 3 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU