2020-07-25T09:07:14+03:00
Звезды

В Донецке прошел показ документального фильма болгарского журналиста «Дети Донбасса»

«Дети Донбасса» – это история о тех, кто в шестилетней войне потеряли близких, семейное счастье и жилье
Екатерина Сорока
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На показ фильма пришли депутаты Народного совета, представители общественных организаций и жители РеспубликиНа показ фильма пришли депутаты Народного совета, представители общественных организаций и жители РеспубликиФото: Виктория Подарова
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Сегодня в столичном кинотеатре «Звездочка» впервые показали документальный фильм болгарского журналиста Любомира Данкова под названием «Дети Донбасса».

— Украинская власть уже шесть лет обстреливает наши города и убивает наших сограждан. Это история о людях, которые потеряли на войне близких, семейное счастье и жилье. Данный фильмы без каких-либо оценочных суждений, он состоит из интервью родителей и детей, которые пострадали от действий украинской армии, — рассказал журналистам депутат Народного Совета Республики Владислав Бердичевский.

Любомир Данков снимал фильм осенью 2019 года. Как рассказал сам автор картины, главная цель его фильма – это донести до общественности правду о событиях в Донбассе.

«Детей Донбасса» также показывали на различных фестивалях документального кино по всему миру. Картина принесла автору больше десятка наград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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