Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в Донецке не впервые. Политик приехал вручить выпускникам российские дипломы и обсудить с руководством государства интеграцию в сфере образования.
Депутат Государственной Думы изучил и вопросы в медицинской сфере. На просьбу «Комсомолки» дать оценку борьбе медиков Республики с коронавирусной инфекцией Онищенко ответил: «Медики никогда не борются, они оказывают медицинскую помощь. Они несут служение. Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса».
В этом году 90 лет исполняется Донецкому медицинскому университету. Геннадий Григорьевич отметил, что это знаменательная дата.
- Очень хорошо, что мы подходим к этой дате с пониманием целей и задач. Все выстраивается в правильном направлении, - сказал выпускник санитарно–гигиенического факультета Донецкого медуниверситета Геннадий Онищенко.
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