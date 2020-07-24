Геннадий Онищенко – о донецких медиках: Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса

24 Июль 2020 2020-07-24T17:40:07+03:00

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Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в Донецке не впервые. Политик приехал вручить выпускникам российские дипломы и обсудить с руководством государства интеграцию в сфере образования.

Депутат Государственной Думы изучил и вопросы в медицинской сфере. На просьбу «Комсомолки» дать оценку борьбе медиков Республики с коронавирусной инфекцией Онищенко ответил: «Медики никогда не борются, они оказывают медицинскую помощь. Они несут служение. Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса».

В этом году 90 лет исполняется Донецкому медицинскому университету. Геннадий Григорьевич отметил, что это знаменательная дата.

- Очень хорошо, что мы подходим к этой дате с пониманием целей и задач. Все выстраивается в правильном направлении, - сказал выпускник санитарно–гигиенического факультета Донецкого медуниверситета Геннадий Онищенко.

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Депутат Государственной Думы России вручил донецким выпускникам российские дипломы и встретился с руководством Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU