Глава МИД ДНР прокомментировала заявление Зеленского о согласовании "пакета дополнительных мер" контроля режима тишины в Донбассе

24 Июль 2020 2020-07-24T15:35:05+03:00

Никонорова заявила, что дополнительные меры контроля соблюдения режима прекращения огня в регионе не должны быть утверждены лидерами стран «нормандской четверки»

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Глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в Донбасс и добавила, что договоренности о новых мерах контроля перемирия не нуждаются в письменном одобрении лидеров стран «нормандской четверки». Об этом она заявила Донецкому агентству новостей.

— Важно понимать, что под такими договоренностями вообще не нужны дополнительные подписи, ведь самым существенным и ключевым является как раз факт письменной фиксации согласия на выполнение данных мер сторонами конфликта – Киевом и Республиками, поскольку это именно наши с Украиной обязательства, — отметила Никонорова.

Кроме того, министр иностранных дел ДНР выразила признательность России и ОБСЕ, что их представители поддержали новые договоренности и поставили свои подписи. И добавила, что заявление Зеленского означает аннулирование подписи украинского представителя на переговорном процессе.

— Мы обращаемся к гарантам Минских соглашений и ко всему мировому сообществу с призывом оказать все возможное влияние на руководителя Украины с тем, чтобы не позволить ему сорвать договорённости, от которых зависят жизни тысяч людей. Мы со своей стороны к реализации всех взятых на себя обязательств готовы, — заявила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU