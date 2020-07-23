2020-07-23T23:16:20+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 24 июля луганчан ждет +27

В пятницу в ЛНР осадков не ожидается
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Лето прошло свой экватор. Фото: Евгении КаЛето прошло свой экватор. Фото: Евгении Ка
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Температура воздуха в ЛНР 24 июля будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем.

- С 21:00 23 июля до 21:00 24 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 11-13 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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