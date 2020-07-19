2020-07-19T18:29:59+03:00
Общество

Глава Новоазовского района Олег Моргун: «У нас не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыха»

Олег Валериевич рассказал о том, как ограничительные меры помогли не допустить распространение коронавируса
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Новоазовском районе не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыхаВ Новоазовском районе не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыхаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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C 27 апреля в Донецкой Народной Республике был ограничен въезд на территорию Новоазовского района людей из-за угрозы распространения коронавируса. 30 июня Глава Республики поручил предусмотреть возможность въезда на территорию Новоазовского района и выезда за его пределы людей, которые прибывают в районе в целях оздоровления и отдыха. Пропускать отдыхающих стали согласно заранее поданным спискам. Их в районный межведомственный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции должны были передавать учреждения, которые оказывают такие услуги.

– Всё соблюдалось максимально. На сто процентов это невозможно нигде, но уровень соблюдения очень высокий. Это позволило не выявить ни одного заболевшего в Седово и Новоазовском районе, который был бы связан с местами отдыха. При этом у нас работают торговые точки, общепиты и развлечения, - рассказывает глава Новоазовского района Олег Моргун.

Также Олег Валерьевич рассказал «Комсомолке» о том, что остановиться в Седово можно только у зарегистрированных предпринимателей. Сейчас таких – 165. До этого был зарегистрирован лишь 51 предприниматель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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