2020-07-14T17:25:58+03:00
Общество

"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности

Это первый выпуск курсантов специализированного факультета
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Глава поблагодарил выпускников за высокую гражданскую ответственность. Фото: Администрация Главы ДНРГлава поблагодарил выпускников за высокую гражданскую ответственность. Фото: Администрация Главы ДНР
Изменить размер текста:

Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов специализированного факультета подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности Донецкой Народной республики при ДонНУ.

В парке столичного Центра славянской культуры у памятника «Воинам-чекистам, защитникам Донбасса»Пушилин поздравил выпускников с успешным завершением учебы и присвоением воинского звания «лейтенант».

- Пытаясь дестабилизировать обстановку в Республике и посеять хаос, наши враги применяют самые разнообразные методы. Ваша задача, адекватно оценивая вызовы и угрозы извне, не дать врагу шанса на воплощение его планов. Теперь именно вы – организаторы борьбы с терроризмом, диверсиями, особо опасными формами преступности, направленными на подрыв государственности, – отметил Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР эпидемия коронавируса вот-вот пойдет на спад

Ожидается, что количество заболевших начнет уменьшаться постепенно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ограничения на въезд в Седово с 15 июля будут сняты
Три украинских диверсанта подорвались на минах под Горловкой
Украинские спецслужбы копируют данные с телефонов пересекающих линию разграничения жителей ЛНР
"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности
Украинские вояки избили местного жителя за отказ дать им воды
ВСУ размещает реактивные установки "Грады" вблизи жилых домов в Волновахе
Военные ДНР эвакуировали тело украинского диверсанта, которого бросили свои
Новые талоны с розами посвящены Донецку
Жители ДНР и ЛНР смогут оформить на Украине свидетельства о рождении и смерти после карантина
Ольга Долгошапко: «Я буду курировать вопросы медицины при главе ДНР»
Депутат НС ДНР рассказала об особенностях въезда дончан в РФ
Погода в Луганске на день: вторник, 14 июля, будет дождливым