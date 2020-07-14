"Вы на страже нашей государственности": Глава ДНР поздравил выпускников офицеров-юристов для органов госбезопасности

14 Июль 2020 2020-07-14T17:25:58+03:00

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Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов специализированного факультета подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности Донецкой Народной республики при ДонНУ.

В парке столичного Центра славянской культуры у памятника «Воинам-чекистам, защитникам Донбасса»Пушилин поздравил выпускников с успешным завершением учебы и присвоением воинского звания «лейтенант».

- Пытаясь дестабилизировать обстановку в Республике и посеять хаос, наши враги применяют самые разнообразные методы. Ваша задача, адекватно оценивая вызовы и угрозы извне, не дать врагу шанса на воплощение его планов. Теперь именно вы – организаторы борьбы с терроризмом, диверсиями, особо опасными формами преступности, направленными на подрыв государственности, – отметил Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU