13 июля в Донбассе откроется пункт пропуска «Еленовка»

12 Июль 2020 2020-07-12T17:20:12+03:00

Он будет работать на въезд и выезд

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Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии соприкосновения под Донецком будет пропускать людей 13 июля. Об этом сегодня сообщили в Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом.

- Пункт будет работать с 9.00 до 18.00. Пропуск в Республику с подконтрольной Киеву части ДНР будет осуществляться исключительно по разрешению межведомственного штаба. Выезжающие из ДНР должны иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, - говорится в сообщении.

Все лица, прибывшие в Республику с украинской стороны, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не меньше 14 дней. Обсервация обеспечивается больницами ДНР и является бесплатной. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU