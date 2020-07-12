2020-07-12T17:20:12+03:00
Политика

13 июля в Донбассе откроется пункт пропуска «Еленовка»

Он будет работать на въезд и выезд
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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13 июля под Донецком откроется пункт пропуска «Еленовка»13 июля под Донецком откроется пункт пропуска «Еленовка»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии соприкосновения под Донецком будет пропускать людей 13 июля. Об этом сегодня сообщили в Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной коронавирусом.

- Пункт будет работать с 9.00 до 18.00. Пропуск в Республику с подконтрольной Киеву части ДНР будет осуществляться исключительно по разрешению межведомственного штаба. Выезжающие из ДНР должны иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, - говорится в сообщении.

Все лица, прибывшие в Республику с украинской стороны, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не меньше 14 дней. Обсервация обеспечивается больницами ДНР и является бесплатной. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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