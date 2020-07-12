В ДНР некоторые переболели коронавирусом еще в январе

12 Июль 2020 2020-07-12T15:32:04+03:00

В январе и феврале в ДНР не было ни тестов, ни возможности определять антитела к коронавирусу

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Сейчас антитела к коронавирусу обнаруживают и у тех, кто раньше не проходил по базе данных инфицированных COVID-19. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Скорее всего, эти люди, того не зная, переболели в феврале, а некоторые даже в январе. На тот момент у нас не было ни тестов, ни тем более - возможности определять антитела к коронавирусу, - прокомментировала Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Ольга Николаевна сообщила, что экспресс-тест показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть защитного иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным. Антитела - это особые белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно достоверно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU