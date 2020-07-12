2020-07-12T15:32:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР некоторые переболели коронавирусом еще в январе

Об этом свидетельствуют результаты тестов на антитела к коронавирусу
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В январе и феврале в ДНР не было ни тестов, ни возможности определять антитела к коронавирусуВ январе и феврале в ДНР не было ни тестов, ни возможности определять антитела к коронавирусу
Изменить размер текста:

Сейчас антитела к коронавирусу обнаруживают и у тех, кто раньше не проходил по базе данных инфицированных COVID-19. Об этом «КП» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Скорее всего, эти люди, того не зная, переболели в феврале, а некоторые даже в январе. На тот момент у нас не было ни тестов, ни тем более - возможности определять антитела к коронавирусу, - прокомментировала Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Ольга Николаевна сообщила, что экспресс-тест показывает не сам вирус, а наличие антител к нему, то есть защитного иммунитета к повторному заражению. Если человек никогда не болел коронавирусом, то тест будет отрицательным. Антитела - это особые белковые молекулы, которые вырабатывают лимфоциты крови в ответ на вирусы. По их концентрации можно достоверно судить о ходе течения заболевания и выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 июля 2020 года: За прошедшие сутки Covid-19 выявили у двух человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на утро 12 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР некоторые переболели коронавирусом еще в январе
Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом: Пока большинство не переболеет, эпидемия не остановится
Умер тренер олимпийской сборной СССР Владимир Сальков
От коронавируса в ДНР за сутки умер один человек
Украинские боевики нанесли минометные удары по пригородам Донецка
Погода в Луганске на день: 12 июля будет дождь, гроза до 35 градусов жары
Погода в Донецке на день: 12 июля будет ясно, до +33 градусов
Коронавирус в ДНР: За три месяца полиция зафиксировала 395 нарушений ограничительных мер
Трое солдат ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах
В ДНР рассказали как реконструируют таможенный пункт «Успенка» на границе с Россией
Вооруженный солдат ВСУ пытался ограбить продуктовый магазин в Станице Луганской