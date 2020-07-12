Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом: Пока большинство не переболеет, эпидемия не остановится

12 Июль 2020 2020-07-12T13:58:02+03:00

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Сейчас в Донецкой Народной Республике практически каждый день выявляют 10-20 новых человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего лечение проходят 664 пациента.

- Судя по тому, как ситуация развивалась в том же Китае, сейчас мы ожидаем, что коронавирусная инфекция у нас постепенно пойдет на спад. Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, - сказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

По словам руководителя Минздрава, в данной ситуации радует только то, что у большинства (а это 60 процентов всех заразившихся) заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме (сами люди не болеют, но вирус в их организме есть).

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ИСТОЧНИК KP.RU