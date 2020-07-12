От коронавируса в ДНР за сутки умер один человек
За прошедшие сутки от коронавируса в ДНР умер 65-летний житель. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- Согласно исследованиям, проведенным 11 июля, выявлено два новых случая заболевания COVID-19. Оба случая коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчам состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.
За все время коронавирусом в ДНР заразились 1362 человек. На сегодня проходят лечение 664 пациента, выписаны – 618 человек, летальных случаев – 80. В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.
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ИСТОЧНИК KP.RU