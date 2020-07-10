2020-07-10T13:07:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Зарегистрирован один летальный случай от COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус в ДНР всего выявили у 17 человек
Екатерина Сорока
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В ДНР эпидемия коронавируса вот-вот пойдет на спадВ ДНР эпидемия коронавируса вот-вот пойдет на спадФото: Олег УКЛАДОВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявили у 17 человек, из них шестеро – вернулись из Украины через КПП «Еленовка». Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— За последние сутки в ДНР выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них шесть случаев у прибывших из Украины 7 июля, — говорится в сообщении.

Добавим, что по актуальным данным на 10 часов утра 10 июля всего в Республике зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 1336: на лечении находится 656 пациентов, выписаны – 601 человек, летальных случаев – 79.

Напомним, что сейчас в Донецкой Народной Республике практически каждый день выявляют 10-20 новых человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Дальнейшее развитие ситуации спрогнозировала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

Сейчас ожидаем, что коронавирусная инфекция у нас постепенно пойдет на спад. Но быстро это не произойдет. Будут появляться новые очаги, где-то будут болеть родственники, где-то медработники… Пока большая часть населения не переболеет вирусом, я думаю, эпидемия не остановится, — сказала Ольга Николаевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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