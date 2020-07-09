Погода в Луганске на день: днем 9 июля обещают +29 и кратковременные дожди
Температура воздуха в ЛНР 9 июля будет до 29 градусов тепла днем, местами пройдут кратковременные дожди с грозой.
- На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, местами слабый туман, днем местами гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 26-28 градусов выше нуля днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU