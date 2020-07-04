Погода в Луганске на день: 4 июля до +38 градусов жары
Погода в Луганске в субботу 4 июля будет по-настоящему жаркой. Столбик термометра в этот день поднимется до +38 градусов жары. Об этом сообщают синоптики.
- 4 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.
В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит– 35-37 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Свердловске, Перевальске, Стаханове и Первомайске - 34-36 градусов тепла.
Народный прогноз погоды: 4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.
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ИСТОЧНИК KP.RU