2020-07-04T10:02:10+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 4 июля до +38 градусов жары

Будет малооблачно и без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Луганске до +38 градусов жарыВ Луганске до +38 градусов жарыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Погода в Луганске в субботу 4 июля будет по-настоящему жаркой. Столбик термометра в этот день поднимется до +38 градусов жары. Об этом сообщают синоптики.

- 4 июля на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха составит– 35-37 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Свердловске, Перевальске, Стаханове и Первомайске - 34-36 градусов тепла.

Народный прогноз погоды: 4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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