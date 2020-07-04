Погода в Донецке на день: 4 июля ожидается аномальная жара

4 Июль 2020 2020-07-04T09:20:14+03:00

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В субботу, 4 июля, погода в Донецке будет начинается аномальная жара. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 36 градусов тепла.

- В этот день в Донецке небо будет ясным до самого позднего вечера, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 28 градусов тепла, днем станет теплее – до 36 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 32 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3,3 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 4 июля отмечается день священномученика Терентия, епископа Иконийского. В прежние времена заметили, если этот день жаркий, то декабрь будет морозным. В это время зацветает липа.

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ИСТОЧНИК KP.RU