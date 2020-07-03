3 Июль 2020 2020-07-03T20:48:16+03:00

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В подконтрольном Украине Мариуполе пьяный 15-летний подросток поджег бомжа. Перед этим школьник избил бездомного мужчину. Сделал это ради развлечения.

- 1 июля, около часа ночи на территории одного из детских садов в Центральном районе обнаружили мужчину. Он был без сознания с многочисленными телесными повреждениями. Работники «скорой» госпитализировали его в больницу, – рассказали в местной полиции.

У потерпевшего не было при себе документов. Опросить его было невозможно из-за состояния здоровья. И все же в течение нескольких часов была установлена личность потерпевшего. Также выяснили, что 37-летний мужчина – бездомный.

Одновременно шел розыск человека, который напал на бомжа. В течение суток оперативники задержали подозреваемого. Он признался в содеянном, на его одежде были обнаружены следы крови. Выяснилось, что 15-летний школьник в тот вечер был пьян. Подросток ради развлечения избил бездомного мужчину, а затем поджег на нем одежду и, как ни в чем не бывало, пошел домой.

Что толкнуло школьника на такой поступок, пока неизвестно. Но можно не сомневаться, что знания подросток почерпнул из какого-нибудь фильма. Их много штампуют в США, сеющей «зерна демократии» по всему миру.

Отвечать же юному мариупольцу придется по ч. 3 ст. 15 в. 115 «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU