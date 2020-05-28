Взломан аккаунт в Twitter Главы ДНР

28 Май 2020 2020-05-28T08:24:29+03:00

Проверенную информацию нужно искать на официальном сайте Главы

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Интернет-ресурс Главы ДНР Дениса Пушилина в социальной сети Twitter был взломан. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе АГ ДНР.

- В результате взлома на личной странице главы государства появилась запись, компрометирующая подразделения Народной милиции Республики. На данный момент о случившемся было сообщено в технический отдел социальной сети, ждем от них адекватной реакции, – сказано в сообщении.

Чтобы не стать жертвой фейков , всю информацию проверяйте на официальном сайте Главы ДНР.

Это далеко не первый случай, когда Украина использует любые, даже самые грязные методы, ведения информационной войны.

При этом она также не перестает обстреливать мирные города и села Республики. Только вчера были снова обстреляны Старомихайловка и Трудовские.

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ИСТОЧНИК KP.RU