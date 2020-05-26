Глава ДНР Денис Пушилин: «Вот уже шесть лет мы строим мир, при этом пребывая в состоянии войны»

26 Май 2020 2020-05-26T20:48:02+03:00

По разным подсчетам, в первый день боев за Донецк погибли десятки людей, раненые исчислялись сотнями. Половина пострадавших – мирное население. Фото: oddr.info

Шесть лет прошло с первых авиаударов Украины по Донецку, а мир в Донбассе так и не настал

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26 мая – дата «точки невозврата» для жителей Республики. Шесть лет назад Украина открыла авиаудар по мирному городу. В память об этом дне в Донецке обычно проводят траурный митинг, но коронавирус и режим повышенной готовности не позволяют сделать это в этом году. Поэтому весь день люди сами не спеша несут цветы к мемориалам.

— 26 мая 2014 года – это не просто дата, когда Киев развязал войну против шахтерской столицы Донбасса. Это дата, когда украинские власти отдали приказ использовать авиацию против мирных жителей, дали приказ бомбить этих мирных жителей. Это военные преступления, которые не имеют срока давности. И я уверен, что настанет тот момент, когда все виновные понесут наказание.

Ну а благодаря силе духа наших граждан, благодаря героическому подвигу ополченцев мы сделали главное – выстояли. И вот уже шесть лет мы строим мир, при этом пребывая в состоянии войны.

Сейчас мы снова видим, что враг пытается пойти на эскалацию конфликта, но на данный момент Народная милиция имеет все возможности и все соответствующие приказы, чтобы дать адекватный отпор, — сказал глава государства Денис Пушилин.

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26 мая 2014 года Украина нанесла первые авиаудары по Донецку, погибли десятки мирных граждан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU