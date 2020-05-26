2020-05-26T16:52:39+03:00
Общество

В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность
Екатерина Сорока
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На парламентском заседании приняли еще ряд законопроектов. Фото: Сергей АверинНа парламентском заседании приняли еще ряд законопроектов. Фото: Сергей Аверин
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26 мая на парламентском заседании депутаты Народного совета ДНР приняли закон «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны».

В документе сказано, что на телевидении, в интернет и других коммуникационных сетях запрещается оправдывать или героизировать действия фашистских пособников. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил спикер парламента Владимир Бидевка.

— Данный документ особенно важный именно сейчас, поскольку мы видим попытки переписать историю, фактически сделать пособников фашистов героями. В этом законопроекте предусмотрен ряд мер, которые направлены на запрет реабилитации и героизации фашистских пособников, — отметил Бидевка. — Согласно документу, члены формирований Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии, а также организация Украинских националистов относятся к фашистским коллаборационистам времен Великой Отечественной войны».

Законопроект сегодня приняли единогласно все присутствующие депутаты. А это значит, что документ будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В ДНР приняли закон о запрете реабилитации и героизации пособников фашизма
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