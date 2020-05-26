О готовности паспорта гражданина ЛНР теперь будут сообщать по телефону
Теперь, чтобы узнать о готовности внутреннего паспорта гражданина Луганской Народной Республики, достаточно позвонить по телефону. Короткий номер нужного call-центра – 505. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.
—Для удобства граждан в call-центре по номеру 505 добавлена новая услуга. Теперь операторы центра будут информировать о готовности паспортного документа Луганской Народной Республики. Также, граждане могут самостоятельно обращаться за информацией, позвонив с мобильного оператора «Лугаком» по короткому номеру 505, — говорится в сообщении.
Добавим, что операторы в call-центре работают по определенному графику. Обращаться по вопросам готовности паспорта ЛНР можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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