2020-05-26T23:27:04+03:00
Общество

О готовности паспорта гражданина ЛНР теперь будут сообщать по телефону

Чтобы узнать статус готовности своего документа нужно позвонить на короткий номер 505
Екатерина Сорока
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Это новая услуга, которую добавили в call-центр, для удобства граждан. Фото: твойгород.comЭто новая услуга, которую добавили в call-центр, для удобства граждан. Фото: твойгород.com
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Теперь, чтобы узнать о готовности внутреннего паспорта гражданина Луганской Народной Республики, достаточно позвонить по телефону. Короткий номер нужного call-центра – 505. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

—Для удобства граждан в call-центре по номеру 505 добавлена новая услуга. Теперь операторы центра будут информировать о готовности паспортного документа Луганской Народной Республики. Также, граждане могут самостоятельно обращаться за информацией, позвонив с мобильного оператора «Лугаком» по короткому номеру 505, — говорится в сообщении.

Добавим, что операторы в call-центре работают по определенному графику. Обращаться по вопросам готовности паспорта ЛНР можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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