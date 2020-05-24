«Как игрушечный»: Девушка спасла жизнь выпавшему из гнезда совенку

24 Май 2020 2020-05-24T23:15:42+03:00

Ветеринары сообщили, что травмы у совенка не серьезные. Они не помешают ему охотиться или есть. Фото: инстаграм Маргариты

Дончанка не прошла мимо и помогла совенку, который не справился бы без помощи неравнодушных [видео]

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Сегодня днем дончанка Маргарита одного из спальных районов города нашла на улице совенка. Похоже, что бедолага выпал из гнезда и поранился. Но девушка не прошла мимо. Она отвезла его в ветеринарную клинику. Там совенка «подлатали» профессионалы. Об этом рассказала сама Маргарита в социальных сетях.

— В итоге: у птицы трещина на клюве, сломан один коготь (его пришлось отрезать). Крылышки и лапки у совенка целы. По словам ветеринара, совенок отделался легким испугом, — пишет девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/780943" frameborder="0"></iframe> Спасение совенка в Донецке.! другой источник

Оставлять совенка на улице было бы опасно. Даже на видео видно, что птенец не сходит с места даже рядом с людьми. Поэтому девушка попыталась найти для него дом, где бы ему было комфортно.

— Долго искала по всему Донецку ветеринара, который мог бы осмотреть птицу. Но не нашла в Донецке организаций, которые занимаются защитой диких животных или оказывает помощь в таких ситуациях, — добавила Маргарита. — Отдала в хорошие руки. У человека свой дом с вольерами для птиц, голубятня и т.д.

Маргарита сообщила, что проведает птицу на днях в ее новом доме и пообещала поделиться с подписчиками новостями о ее самочувствии.

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ИСТОЧНИК KP.RU