2020-05-24T23:15:42+03:00
Дом. Семья

«Как игрушечный»: Девушка спасла жизнь выпавшему из гнезда совенку

Дончанка не прошла мимо и помогла совенку, который не справился бы без помощи неравнодушных [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Ветеринары сообщили, что травмы у совенка не серьезные. Они не помешают ему охотиться или есть. Фото: инстаграм МаргаритыВетеринары сообщили, что травмы у совенка не серьезные. Они не помешают ему охотиться или есть. Фото: инстаграм Маргариты
Изменить размер текста:

Сегодня днем дончанка Маргарита одного из спальных районов города нашла на улице совенка. Похоже, что бедолага выпал из гнезда и поранился. Но девушка не прошла мимо. Она отвезла его в ветеринарную клинику. Там совенка «подлатали» профессионалы. Об этом рассказала сама Маргарита в социальных сетях.

В итоге: у птицы трещина на клюве, сломан один коготь (его пришлось отрезать). Крылышки и лапки у совенка целы. По словам ветеринара, совенок отделался легким испугом, — пишет девушка.

Спасение совенка в Донецке.! другой источник

Оставлять совенка на улице было бы опасно. Даже на видео видно, что птенец не сходит с места даже рядом с людьми. Поэтому девушка попыталась найти для него дом, где бы ему было комфортно.

— Долго искала по всему Донецку ветеринара, который мог бы осмотреть птицу. Но не нашла в Донецке организаций, которые занимаются защитой диких животных или оказывает помощь в таких ситуациях, — добавила Маргарита. — Отдала в хорошие руки. У человека свой дом с вольерами для птиц, голубятня и т.д.

Маргарита сообщила, что проведает птицу на днях в ее новом доме и пообещала поделиться с подписчиками новостями о ее самочувствии.

Читайте также

ГИА в ДНР-2020: Выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах отменяются

Оценки в Сертификат ГИА в ДНР-2020 выставят по итогам успеваемости за год (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Как игрушечный»: Девушка спасла жизнь выпавшему из гнезда совенку
В Донбассе двое горных пехотинцев из 10-й бригады ВСУ погибли, подорвавшись на украинской мине
Житель Донбасса собрал из металлолома скульптуру раритетного авто
На Украине сторонников ДНР стали судить «за пропаганду войны»
Десантник из 25-й бригады ВСУ выстрелил спецназовцу в ногу, чтобы не устраивал провокации
Горноспасатели ДНР за 6 лет пришли на помощь трем тысячам травмированным горнякам
В Донбассе украинский полицейский «уложил» из гранатомета восьмерых коллег
Судья ездила из Украины в ДНР по фальшивому паспорту
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: В Донецке обесточены две улицы в результате обстрела 28-й бригадой ВСУ
Дончане передали многодетной семье в Старомихайловку ноутбук и стиральную машинку
В Донбассе украинский предприниматель застрелил из ружья семерых участников АТО
От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина
Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с Ураза-байрамом
По мирным жителям трех поселков ДНР украинские военные выпустили 36 мин
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам