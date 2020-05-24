2020-05-24T11:01:33+03:00
Политика

От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина

Коронавирусом в ДНР заболели еще 13 жителей, среди них 6 медицинских работников и два ребенка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Коронавирусом в ДНР заболели еще 13 жителей, среди них 6 медицинских работников и два ребенка. Фото: МЗ ДНРКоронавирусом в ДНР заболели еще 13 жителей, среди них 6 медицинских работников и два ребенка. Фото: МЗ ДНР
Изменить размер текста:

Коронавирус в ДНР за все время наблюдений выявлен у 385 жителей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 23 мая выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19, - отметили в Минздраве. - Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай - умер мужчина в возрасте 79 лет.

Всего по состоянию на 10:00 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 385:

• на лечении - 273 пациент,

• выписаны – 102 человека,

• летальных случаев – 10.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГИА в ДНР-2020: Выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах отменяются

Оценки в Сертификат ГИА в ДНР-2020 выставят по итогам успеваемости за год (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский предприниматель застрелил из ружья семерых участников АТО в Донбассе
От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина
Денис Пушилин поздравил мусульман Республики с Ураза-байрамом
По мирным жителям трех поселков ДНР украинские военные выпустили 36 мин
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Луганске на день: 24 мая местами слабый дождь, до 19 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 24 мая ожидается кратковременный дождь, до +17 градусов тепла
В Мариуполе автомобилист сдавал назад и наехал на украинских военных
Шесть ветеранов Великой Отечественной войны приняли персональные парады в городах и селах ДНР
Омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева: «Это ложь, что за время конфликта Украина оказывала помощь ЛДНР»
Командование ВСУ дает сотни тысяч гривен проверяющим, чтобы скрыть хищения топлива
Донецкий приют «ПИФ» объявил эксперимент: Помоги животным хотя бы малой суммой
На Луганщине украинский вояка остался без ног, упав пьяным под колеса "Урала"
Украина мечтает провести местные выборы в ЛДНР
Все, что интересует Украину, это, когда ЛДНР отменят боевую готовность
Военнослужащий ДНР погиб, спасая из-под обстрела мирных жителей
Коронавирус в ДНР: Выписаны еще 22 человека
Украина поливает минометным огнем окраины Горловки и Ясиноватой
ГИА в ДНР - 2020: Выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классов в этом учебном году не будет
Погода в Луганске на день: Без осадков и +18
Погода в Донецке на день: 23 мая осадков не ожидается
Киевские силовики открыли огонь по рабочим, которые занимались восстановлением линии электропередач
Боевики ВСУ разбирают на металлолом брошенные дома в Донбассе
Киев потребовал срочной отмены полной боевой готовности Народной милиции ДНР
Ограбление обменника в Донецке: Перед тем как забрать деньги, грабитель выстрелил из револьвера