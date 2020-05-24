От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина
Коронавирус в ДНР за все время наблюдений выявлен у 385 жителей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- Согласно проведенным исследованиям 23 мая выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19, - отметили в Минздраве. - Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай - умер мужчина в возрасте 79 лет.
Всего по состоянию на 10:00 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 385:
• на лечении - 273 пациент,
• выписаны – 102 человека,
• летальных случаев – 10.
Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU