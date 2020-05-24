От коронавируса в ДНР умер 79-летний мужчина

24 Май 2020 2020-05-24T11:01:33+03:00

Коронавирусом в ДНР заболели еще 13 жителей, среди них 6 медицинских работников и два ребенка. Фото: МЗ ДНР

Коронавирусом в ДНР заболели еще 13 жителей, среди них 6 медицинских работников и два ребенка

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Коронавирус в ДНР за все время наблюдений выявлен у 385 жителей. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 23 мая выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19, - отметили в Минздраве. - Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай - умер мужчина в возрасте 79 лет.

Всего по состоянию на 10:00 24 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 385:

• на лечении - 273 пациент,

• выписаны – 102 человека,

• летальных случаев – 10.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU