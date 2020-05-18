МИД ДНР: Более 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ

18 Май 2020 2020-05-18T19:28:27+03:00

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15 мая вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса» продемонстрировал фотографию российского паспорта полпреда ЛНР в Контактной группе Владислава Дейнего. Это вызвало буквально ажиотаж в украинских СМИ.

-Это смешно, поскольку и господин Дейнего, и другие представители Республик в Минске, и, в целом, все получившие паспорта России жители Донбасса, которых по состоянию на сегодня более 200 000 человек, данного факта не стыдятся и не скрывают, - заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Наталья Никонорова. - Киевским властям уже пора уяснить: они приложили все возможные усилия к тому, чтобы Донбасс перестал быть тем украинским регионом, которым он был, и они продолжают это делать.

Полпред Республики также сообщила о наличии у нее российского гражданства, полученного ею по упрощенной схеме.

Сейчас из-за режима повышенной готовности, поездки за получением паспортов РФ временно приостановлены. При этом подача документов гражданами продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU