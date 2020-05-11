Политики и общественники из России, США и стран ЕС поздравили ДНР с 6-летием
Зарубежные друзья, союзники и партнеры ДНР поздравили сегодня официальный Донецк с Днем Республики.
К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести традиционные масштабные празднования.
- Несмотря на это, зарубежные друзья Донецкой Народной Республики все же присоединились к празднованию, направив в адрес министерства иностранных дел ДНР свои видеопоздравления, – сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел ДНР.
В МИД уточнили, что это были президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава ЛНР Леонид Пасечник, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, депутаты Государственной Думы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Цеков и Сергей Мамедов.
А также руководители представительских центров ДНР в странах ЕС — Йохан Бекман (Финляндия), Крис Роман (Бельгия), Маурицио Марроне и Элизео Бертолази (Италия).
Кроме того, из европейских стран и США в Донецк направили поздравления депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, руководитель общественной организации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрик Вебер, руководитель французской общественной организации «Запад-Восток» Никола Миркович, председатель американской общественной организации «Институт прогресса посредством закона» Клайн Престон и другие.
Тем временем обстрелы Республики не прекращаются. Сегодня был ранен очередной местный житель на окраине Горловки. С осколочным ранением он доставлен в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU