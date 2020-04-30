В ДНР призвали Украину к открытому диалогу

30 Апр 2020 2020-05-01T00:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала видеоконференцию глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четверки».

- Мы приветствуем, что на состоявшейся встрече была вновь подтверждена важность выполнения всех без исключения пунктов коммюнике по итогам встречи глав стран «Нормандской четверки». При этом было обозначено, что пока из девяти данных пунктов выполнен только один – об обмене удерживаемыми лицами, да и то частично, - говорится в комментарии министра. - В связи с этим мы поддерживаем призыв к добросовестному выполнению украинской стороной всех остальных обязательств. В особенности это должно касаться обязательств политических. Было зафиксировано, что основными пунктами на политической повестке по-прежнему остаются особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции.

Представители Украины во время переговоров по Донбассу регулярно пытаются увести обсуждение в неконструктивное русло. Тем временем ситуация на линии разграничения остается напряженной. Жители Республики Донбасса ежедневно находятся под обстрелами, а официальный Киев ничего для стабилизации ситуации не предпринимает.

Читайте также

Министр иностранных дел ДНР прокомментировала переговоры глав МИД «нормандского формата»

Наталья Никонорова отметила, что Украина делает все, чтобы отказаться от своих обязательств (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU