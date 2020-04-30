Министр иностранных дел ДНР прокомментировала переговоры глав МИД «нормандского формата»

30 Апр 2020 2020-05-01T00:13:23+03:00

Наталья Никонорова отметила, что Украина делает все, чтобы отказаться от своих обязательств

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова прокомментировала видеоконференцию глав внешнеполитических ведомств стран «Нормандской четверки». В опубликованном комментарии говорится, что проведение видеоконференции в условиях сильной загруженности их графиков в связи с противостоянием коронавирусу свидетельствует о понимании большой важности урегулирования конфликта в Донбассе.

Никонорова отметила, что, судя по итоговому общению участников со средств массовой информации, встреча прошла примерно также, как походят заседания Контактной группы.

- Представители Украины как в Минском, так и в Нормандском формате делают все, чтобы отказаться от своих обязательств и переиначить суть Комплекса мер. Однако такая позиция Украины априори не может быть успешной, поскольку все остальные страны-гаранты Минских соглашений прекрасно понимают, в чем их смысл, и призывают украинскую сторону не затягивать переговорный процесс и не тратить драгоценного времени, а начать наконец-то предметно реализовывать все достигнутые договоренности, - говорится в комментарии министра.

Читайте также

В ДНР призвали Украину к открытому диалогу

Во время переговоров по Донбассу представители Киева регулярно пытаются увести обсуждение в неконструктивное русло (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU