Весь прибывший из Украины транспорт дезинфицируется

22 Март 2020 2020-03-22T17:04:13+03:00

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С 21 марта 2020 года прекращено движение граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики из-за угрозы коронавируса. На таможенных пунктах пропусках Донецкой Народной Республики предприняты все необходимые меры для того чтобы те, кто возвратился на территорию Донецкой Народной Республики, находились под наблюдением врачей.

Силами МЧС весь автомобильный транспорт, прибывший со стороны Украины, обрабатывается специальными средствами. Для этого развернут пункт специальной обработки, в котором специалистами группы радиационной, химической и биологической защиты МЧС транспортные средства обрабатываются дезинфицирующим раствором снаружи и внутри. Далее пассажиров ждет двухнедельный карантин в специализированном отделении. При этом, как сообщает минздав ДНР, случаев коронавирусной инфекции в ДНР нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU