ВСУ обстреляли поселок Донецкий
Вооруженные формирования Украины вечером, 17 марта, обстреляли поселок Донецкий, что в ЛНР. В результате ведения огня четыре дома получили повреждения. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Зафиксировано нарушение режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Новотошковское с применением минометов калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.
В Народной милиции ЛНР сообщили о том, что бойцы Республики сбили украинский беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь.
- Приказ на открытие огня отдал военный преступник, командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU