ВСУ обстреляли поселок Донецкий

17 Март 2020 2020-03-17T22:15:56+03:00

Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь

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Вооруженные формирования Украины вечером, 17 марта, обстреляли поселок Донецкий, что в ЛНР. В результате ведения огня четыре дома получили повреждения. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксировано нарушение режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Новотошковское с применением минометов калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.

В Народной милиции ЛНР сообщили о том, что бойцы Республики сбили украинский беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали огонь.

- Приказ на открытие огня отдал военный преступник, командир 93-й бригады полковник Дмитрий Брыжинский, - отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU