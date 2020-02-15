У Горловки появится новый гимн

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:47:48+03:00

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В 2020 году Горловка перешагивает в следующее десятилетие. В этом году городу исполняется 241 год со дня основания. В связи с этим администрация объявляет конкурс на создание нового гимна города. Стать его автором может каждый. Для этого нужно написать текст песни и отправить его на судейство администрации. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил в социальных сетях Глава администрации города Иван Приходько.

— Уважаемые горловчане и жители ДНР! Администрация города Горловка объявляет конкурс на создание нового Гимна города. Принять участие в Конкурсе могут все жители Республики, в том числе коллективы предприятий, общественные организации и инициативные группы граждан. Поддержите творческую инициативу, давайте подарим любимой Горловке новый Гимн! — говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно учесть несколько технических моментов. Во-первых, нужно подать заявку, которую можно скачать по ссылке. Во-вторых, текст будущего гимна должен быть написан в электронном виде. После эти два текстовых документа нужно будет отправить на электронный адрес: 3cul67@mail.ru с пометкой «Гимн города». При этом один автор может отправить на судейство не больше двух работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU