Донецкие ученые первыми в мире изобрели лекарство от инсульта

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:11:52+03:00

До этого изобретения подобных или похожих препаратов в мире не было

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Жителям воюющего города хватает сил и противостоять врагу, и ставить премьеры, и занимать первые места в спорте и вот – спасать Мир от инсультов. Ученые донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака изобрели препарат для лечения инсульта (внимание!) подобных которому в мире нет.

Разработкой препарата занимался отдел экспериментальной хирургии института. После того, как сотрудниками отдела были разработаны и определены действующие вещества, к процессу присоединились ученые института физико-органической химии и углехимии, которые разработали атомарный состав препарата. Также в разработке лекарства принимали участие медики, биологи, химики-синтетики, биохимики

На создание этого лекарства ушло более двух лет, ученые приступили к расчетам в 2016 году, пишет «Донецкое время».

Почему именно лекарство от инсульта?

–Учитывая, что инсульт является государственной проблемой во многих странах, а по заболеваемости и смертности он выходит на второе место перед инфарктом, мы решили посвятить исследование именно этой проблеме, - рассказал заведующий отделом экспериментальной хирургии Дмитрий Филимонов.

На сегодня препарат прошел испытания на лабораторных мышах и крысах. Эксперименты показали, что это лекарство может улучшать неврологические функции, снижать температуру тела, косвенно способствуя лучшему течению инсульта.

Особая гордость – до нашего препарата в мире не было ничего подобного.

– На сегодняшний день во всем мире нет в клинической практике аналогов вещества, разработанного нами. В фармации вообще мало лекарственных препаратов, которые защищают головной мозг от ишемии. Наше лекарство может найти применение в острейший период инсульта. Мы ожидаем, что оно будет максимально эффективно в первые часы и сутки после нарушения мозгового кровообращения, - сообщил Дмитрий Филимонов.

В настоящее время работы над препаратом продолжаются. Да, эффективность препарата подтверждена, но теперь нужно провести исследования на большем количестве животных, доказать его безопасность. Возможно, на это уйдет несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU