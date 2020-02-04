По двадцатому маршруту в Макеевке теперь будет курсировать автобус с удобствами

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:46:09+03:00

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На улицах городов Республики продолжает появляться новая коммунальная техника и пассажирский транспорт. Так, с третьего февраля, в Макеевке по двадцатому маршруту – Автостанция «Плехановская» - микрорайон «Мирный» будет курсировать новый городской автобус большой вместимости.

Кроме того, что это не привычный микроавтобус, а большой, сравнимый с советским «Икарусом» автобус, он низкопольный и оснащён кондиционером и пандусом для удобства передвижения пассажиров с ограниченными физическими возможностями, и рассчитан на пятьдесят пять мест, тридцать девять из которых – сидячие. Также в салоне автобуса предусмотрены места для инвалидных и детских колясок.

Автобус будет курсировать ежедневно по двадцатому маршруту. Первый рейс оправляется с Мирного в 6:15, с Плехановской – в 6:45. Далее через каждый час с перерывом Мирный – с 9:15 до 15:45, Плехановская – с 9:40 до 15:10. Время отправления последнего автобуса 17:45 с Мирного и 17:15 – с Плехановской.

Стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет пять рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU