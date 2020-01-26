2020-01-26T08:33:02+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 26 января в городе пасмурно, без осадков

По сообщениям синоптиков, в ДНР в воскресенье, двадцать шестого января, в течение всего дня будет облачно
Ольга ГОРДО
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Январь в Донецке. Фото: Наталья КоломиецЯнварь в Донецке. Фото: Наталья Коломиец
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 26 января будет пасмурно осадков не предвидится.

- Весь день в Донецке будет пасмурно, осадков не ожидается. Температура днем до +4 градусов. Ветер западный. 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:04, закат – 17:18, долгота дня 9 часов 14 минут.

По народному календарю 26 января почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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