Режиссер из Санкт-Петербурга в Донбасс Опере поставит оперу опер Джузеппе Верди

25 Янв. 2020 2020-01-25T23:35:39+03:00

Вадим Писарев рассказал, что во время войны каждый год в Донбасс Опере по пять премьер Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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В Донецком театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко режиссер из Санкт-Петербурга Александр Лебедев обсудил новое видение постановки «Фальстаф» Джузеппе Верди, премьера которой запланирована на 23, 24 мая. Об этом «КП» сообщил художественный руководитель Донбасс Оперы Вадим Писарев.

- В репертуаре театра ранее была эта опера, и более того – в постановке Александра Лебедева. Однако теперь, по прошествии четырнадцати лет со времени предыдущей постановки, по творческому замыслу режиссера опера «Фальстаф» будет носить иной характер. Это будет абсолютно другой спектакль с новыми декорациями, костюмами, мизансценами. Но, как и прежде, пороки будут обличены, а в финале все от души повеселятся. И, конечно же, неизменной останется музыка великого Верди, - рассказал Вадим Писарев.

«Фальстаф» - это последняя, двадцать шестая опера Джузеппе Верди по пьесам Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы».

Дончанам Александр Лебедев хорошо знаком по опере «Евгений Онегин», «Турандот», опереттам «Мистер Икс», «Веселая вдова» и детской музыкальной сказке «Двенадцать месяцев».

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ИСТОЧНИК KP.RU