2020-01-25T12:14:43+03:00
Политика

В ЛНР на руководство одной из шахт завели уголовное дело за халатность

Которая привела к ущербу на сумму почти 10 миллионов рублей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: cont.wsФото: cont.ws
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В Луганской Народной Республики завели уголовное дело на руководителей одной шахт. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

- Должностные лица допустили нарушение изоляции обмоток стартера электродвигателей на шахте, в следствие чего произошла техническая авария, - говорится в сообщении полиции.

Из-за выведения оборудования – два электродвигателя было затоплено. Это привело к причинению ущерба государственному предприятию.

- Ущерб составил 9 602 163 рублей, - рассказали в правоохранительных органах Республики.

Руководителям шахты инкриминировали первую часть 364-ой статьи Уголовного кодекса Луганской Народной Республики. Им грозит либо штраф (25 минимальных размеров оплаты труда), либо обязательные работы (до 360 часов), либо арест (до трех месяцев).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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