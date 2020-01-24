В ДНР выдали первую лицензию на утилизацию опасных отходов

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:58:27+03:00

В скором времени в Донецке появятся пункты приема батареек и ламп. Фото: https://spetstrans.ru/

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С начала войны в городе пропали пункты сбора батареек, люминесцентных и экономичных ламп. На вопрос - куда теперь сдавать батарейки, отвечали, что предприятие, которое этим занималось, выехало в Украину, и пока утилизировать батарейки некому.

И вот хорошая новость - в ДНР выдана первая лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами. Документ получило общество с ограниченной ответственностью «Экогринпром». Именно оно будет теперь заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещению отходов I – III классов опасности. Об этом сообщила пресс-служба Госкомэкополитики при Главе ДНР.

Это первое предприятие, которое получило лицензию на указанный вид хозяйственной деятельности.

Согласно данным государственной статистики, по состоянию на конец 2018 года на территории ДНР накоплено 56 447,601 тонн отходов I-III классов опасности.

Справка КП:

К первому классу опасности относятся наиболее токсичные отходы, включая люминесцентные лампы, приборы с ртутью, гальванические электролиты, химические неликвиды;

Ко второму классу опасности относятся аккумуляторы свинцового типа с электролитом, вторичное сырье нефтяной промышленности, различные кислоты;

К третьему классу опасности относятся осадки очистных конструкций химического производства, деревянные шпалы, пропитанные химическими веществами, отходы лакокрасочных материалов и клея.

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ИСТОЧНИК KP.RU