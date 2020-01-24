Погода на день в ЛНР: 24 января ожидается переменная облачность, усиление ветра до восемнадцати метров в секунду

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:58:02+03:00

Синоптики прогнозируют двадцать четвертого января в ЛНР от одного до девяти градусов мороза

Изменить размер текста: A A

Двадцать четвертого января температура воздуха в Республике будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до минус 1 градуса днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 23 января до 21.00 24 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица; ветер ночью северо-западный 9-14 метров в секунду, днем юго-западный, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 1-6 градусов мороза, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью 6-8 градусов мороза, днем – 1-3 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 7-3 градуса ночью и минус 1-3 градуса днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до нуля – 2 градуса ниже нуля днем.

Читайте также

Донецкий школьник после тренировки с Марьяной Наумовой: «Я понял, что могу, даже когда уже не могу»

Дети – они же не виноваты. Им дальше жить, у них и детство должно быть, и вырасти они должны хорошими людьми. Ну и тема у нас такая. В отдаленные школы никто не ездит. Главное, чтобы дело приносило удовольствие и знать, что делаешь все правильно. В плане спорта в отдаленных школах мало что есть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU