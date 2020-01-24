2020-01-24T09:58:02+03:00
Общество

Погода на день в ЛНР: 24 января ожидается переменная облачность, усиление ветра до восемнадцати метров в секунду

Синоптики прогнозируют двадцать четвертого января в ЛНР от одного до девяти градусов мороза
Ольга ГОРДО
Поделиться:
В Луганске даже снег выпал. Фото: https://www.instagram.com/i_love_luganskВ Луганске даже снег выпал. Фото: https://www.instagram.com/i_love_lugansk
Изменить размер текста:

Двадцать четвертого января температура воздуха в Республике будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до минус 1 градуса днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 23 января до 21.00 24 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица; ветер ночью северо-западный 9-14 метров в секунду, днем юго-западный, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-9, днем 1-6 градусов мороза, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью 6-8 градусов мороза, днем – 1-3 градуса ниже нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 7-3 градуса ночью и минус 1-3 градуса днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до нуля – 2 градуса ниже нуля днем.

Читайте также

Донецкий школьник после тренировки с Марьяной Наумовой: «Я понял, что могу, даже когда уже не могу»

Дети – они же не виноваты. Им дальше жить, у них и детство должно быть, и вырасти они должны хорошими людьми. Ну и тема у нас такая. В отдаленные школы никто не ездит. Главное, чтобы дело приносило удовольствие и знать, что делаешь все правильно. В плане спорта в отдаленных школах мало что есть (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке хотят начать раздельный сбор мусора
В ночь с 25 на 26 января пропускной пункт «Изварино» будет закрыт
Антология поэтов Донбасса "Мы" представлена в Донецке
Погода на день в ЛНР: 24 января ожидается переменная облачность, усиление ветра до восемнадцати метров в секунду
Погода на день в Донецке: 24 января в городе опять морозец и ясно
Беременная собака дала деру, как только спасатели вытащили ее из канализационного колодца
«Человек года»: в номинации «Защитник Республики» победил командир батальона «Спарта» Владимир Жога
Кто стал «Человеком года» в ДНР
МВД ДНР просит помочь установить личность пожилого мужчины
Десятки лебедей не улетели на зиму из ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Донбассе
Бывший мэр Славянска Штепа умудрилась получить от Украины три с половиной тысячи евро
Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным
«На завтрак съедают две елки»: верблюды из зоопарка в Мариуполе с удовольствием поглощают деревца с иголками
«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов
Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей
Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями
«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса
Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов
В Комсомольском в огне погиб мужчина
«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января
Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер