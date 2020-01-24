2020-01-24T08:01:22+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 24 января в городе опять морозец и ясно

По сообщениям синоптиков, в ДНР в пятницу, двадцать четвертого января, ожидается облачность, без осадков
Ольга ГОРДО
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В городе наконец-то мороз пусть и небольшой. Фото: Евгения КарпачеваВ городе наконец-то мороз пусть и небольшой. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 24 января ожидается ясный день, без осадков.

- Ясная погода продержится в городе только первую половину дня. После обеда погода сменится на пасмурную, которая продержится до самого вечера. Без осадков. Небольшой мороз – температура днем до -2 градусов. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:06, закат – 17:15, долгота дня 9 часов 9 минут.

По народному календарю 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода на день в Донецке: 24 января в городе опять морозец и ясно
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