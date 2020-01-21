2020-01-21T09:46:25+03:00
Политика

Украинские военные обстреляли Березовское

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные обстреляли Березовское. Фото: ТК «Звезда»Украинские военные обстреляли Березовское. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины один раз за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район села Березовское, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов.

Тем временем, украинские полицейские в районе Мироновского пресекли попытку продажи военнослужащими 59-й бригады ВФУ стрелкового оружия. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Украинские военные обстреляли Березовское
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