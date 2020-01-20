Режиссер из Санкт-Петербурга планирует поставить в Донецке оперу Верди «Фальстаф» за четыре дня

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:19:57+03:00

В послужном списке режиссера Лебедева есть оперы, мюзиклы и другие постановки. Фото: dnronline.su

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Режиссер из Санкт-Петербурга Александр Лебедев снова приехал в Донецк с новым проектом. На этот раз он хочет поставить последнюю оперу итальянского композитора Джузеппе Верди под названием «Фальстаф». И на подготовку Лебедев планирует потратить всего четыре дня. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе Русского центра.

— В период с 20 по 24 января режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Александр Лебедев поставит лирическую комедию Верди «Фальстаф» в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко, — говорится в сообщении.

Напомним, что Александр Лебедев регулярный гость в Донецком театре оперы и балета. Прошлой зимой он приезжал в Республику, чтобы помочь с постановкой театральной мистерии «Карина Бурана».

Тем временем в самом театре нет свободных окон в афише. Каждый день в нем проходят различные постановки, оперы, музыкальные сказки и балеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU