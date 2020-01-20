Погода в ЛНР: 20 января ожидается переменная облачность, туман и гололед

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:32:03+03:00

Синоптики прогнозируют 20 января в ЛНР до 3 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 20 января будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 19 января до 21 часа 20 января на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман, гололедные отложения, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью 2-4 градуса мороза, днем – от нуля до двух градусов мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 4-6 градусов ночью и ноль – минус 2 градуса днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3-5 градусов ночью до минус 1 – 1 градуса выше нуля днем.

ИСТОЧНИК KP.RU