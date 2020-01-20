Погода в Донецке на день: 20 января ожидается пасмурный день и небольшой мороз

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:39:41+03:00

В Донецке хоть немного, но подморозило. Фото: Александр Валентинович

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 20 января ожидается пасмурный день, без осадков.

- Весь день в Донецке будет пасмурным. Без осадков. Небольшой мороз – температура днем до двух градусов мороза. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:10, закат – 17:09, долгота дня 8 часов 59 минут.

По народному календарю 20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: «Иван Креститель праздники увел». Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло».

ИСТОЧНИК KP.RU